Ohtlik Jeddah’ ringrada murdis vormeleid

F1- ja F2-sari võistlesid nädalavahetusel Saudi Araabias Jeddah’ ringrajal. See on väga uus rada, mis debüteeris sarjas alles möödunud hooaja lõpus. Toona polnud veel kõik ehitustöödki lõppenud, kui vormelid juba rajal tuhisesid. Ometi on see saanud hulga kriitikat, sest on paljude arvates liiga ohtlik.