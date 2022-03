«Võrguplatsid korda!» raames tehakse üle Eesti korda 10 võrkpalliväljakut

«Väga hea meel on näha, et Eesti Võrkpalli Liit on juba aastaid vedanud projekti, mis on oma vajalikkust, jätkusuutlikkust ja pikaajalist mõju tõestanud. Oma Ehitajal on suur rõõm ja uhkustunne selle üle, et oleme saanud anda sellele projektile ka omapoolse panuse. On nauditav olla kaasatud algatusse, mis on missioonitundest sündinud ning mille mõju ulatub laiale hulgale inimestele üle Eesti. On tore innustada inimesi, kellele lähevad korda tervislikud eluviisid ja rõõm ühisest tegevusest. Loodetavasti jätkub võrguplatside kordategemine ning ka uute rajamine veel pikkadeks aastateks,» ütleb Oma Ehitaja juhatuse esimees Indrek Moorats.