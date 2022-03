Eriksen naaseb staadionile, kus kukkus üheksa kuud tagasi elutult pallimurule

30-aastane Eriksen esindas rahvuskoondist pärast EMil toimunud intsidenti esimest korda laupäeval, kui lõi sõprusmängus Hollandile ka ühe värava . Enne teisipäeval Kopenhaageni Parkeni staadionil toimuvat sõprusmängu Serbiaga teatas ta, et värav Hollandi vastu oli alles teekonna algus.

«See mäng tuleb veelgi erilisem,» teatas Eriksen intervjuus Taani telekanalile Kanal 5, et uuesti karmi terviserikke üle elanud väljakule minna on midagi hoopis uut. «Laupäevane värav oli soojendus teisipäevaks, mil jooksen ringi samas kohas, kus see (südameseiskumine – toim) juhtus.»