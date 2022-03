Südamerabanduse saanud tippkohtunik sõitis omal käel haiglasse abi otsima

Rumeenia meedia andmetel operatsioon õnnestus ja 41-aastane Hategan on teatanud, et tunneb end hästi ning peaks täielikult taastuma. Muide, Hategan on ametilt arst ning ilmselt tunnetas mees aegsasti, et tegemist on raskema terviserikkega ja püüdis kiirelt abi otsida.