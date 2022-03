Ukraina sõja tõttu peatatud ujumise profiliiga võtab Zirgilt ühe peamise tuluallika

ISL ehk klubidepõhine ujumisliiga loodi 2019. aastal eesmärgiga hoida spordiala rohkem pildis kui iga nelja aasta tagant ehk olümpiaperioodil. ISLi rahastaja on Ukraina oligarh Konstantin Grigorišin, kelle ärid baseeruvad peamiselt kodumaal. Et aga Ukraina on Venemaa rünnaku all ja äritegevus seisab, tuli ka Grigorišinil otsi kokku tõmmata.