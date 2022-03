F1-tiimid on kaalulangetajad, kelle jaoks on ka 350 grammi väärt kadu

Vormel-1 sarjas võeti tänavu kasutusele uuenduslikud autod ning kõik meeskonnad on näinud kõvasti vaeva, et just nende vormel rajal kõige kiirem oleks. Mängus on sisuliselt iga gramm ning seega pole mingi ime, kui 795 kg kaaluvas autos on 350 grammi kadu suur edu.