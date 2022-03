Ukse pauguga lahti löönud Ferrari higi ja vaev sai lõpuks tasutud

Kui tavaliselt inimeselt küsida, mis on tema jaoks F1, siis kerkib paljudel silme ette just punane Ferrari sõiduvahend. See on ka loogiline, sest just Itaalia meeskond kuulub F1-sarja alates selle loomisest 1950. aastal. Nemad on ka praegusest rivist ainsad, kes vankumatult võistlustel kaasa löönud.