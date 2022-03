Vene jalgpall ootab pingsalt FIFA kongressi, mis võib nad viia teise maailmajakku

Allikate teatel saab Venemaa Ukrainas algatatud sõja tõttu ilmselt karistada, kuid küsimus on, kas sanktsioonid tulevad kergemad või karmimad. Üks variant on, et Venemaa alaliit saab kaheaastase keelu, pärast mida saavad nad oma lipu ja nime all taas mängida. Karmim variant on, et nad heidetakse tähtajatult FIFAst välja ning tagasi jalgpallimaailma pääsemist tuleb pikemalt oodata.