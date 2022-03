Venemaa koondise endine väravakütt: saatsin eksnaise põrgusse, ta on Kremli propagandast zombistunud

Hiljutises usutluses FanDay.net’ile rääkis ta, et oma eksabikaasa ja lapse emaga on tal suhted lõplikult karile jooksnud. «Saatsin eksnaise põrgusse, ta on Kremli propagandist zombistunud. Teise naise koos lapsega saatsin Itaaliasse,» ütles Salenko.

Endine koondislane elab Kiievis, kuid ütles, et polnud esimeste seas, kes liitus Ukraina maakaitsega. Nüüd valitseb nende ukse taga järjekord, et end pealinna kaitsmiseks kirja panna.

Ta ei hoidnud ennast tagasi ka Vladimir Putini ja Aljaksandr Lukašenka aadressil. «1990ndatel kuulsin ma Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki turvamehest. See endine ihukaitsja on nüüd

22 aastat juhtinud riiki ja ta laual on tuumanupp. Selge, et ta on oma mõistuse juba ammu kaotanud. Lukašenka on Valgevenet juhtinud 28 aastat,» ütles ta ja kiitis USA valimissüsteemi, kus president saab ametis olla kaheksa aastat ja siis enam võimule ei pääse.