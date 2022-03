Olümpiavõitja pereliikmed on Mariupoli piiramisrõngas: natuke veel ja nad surevad nälga

Savtšenko sõudis hiljuti abieluranda, sai emaks ning juhendab Hollandi koondist. Vladimir Putini invasioon Ukrainasse varjutas aga selle päikese. «Minu pere on Mariupolis ja üks minu lähedastest sai Venemaa rünnakutes vigastada. Teised pereliikmed on varjunud keldritesse ja ei saa lahkuda. Neil hakkab toit otsa saama. Natuke veel ja nad surevad nälga,» rääkis Savtšenko Eurospordile.

«Kui ma seda nägin, siis kaotasin hääle. Inimesed surevad, riik laguneb, see on katastroof. Ja siis sellised sportlased elavad Putinile kaasa. See on ebainimlik,» viitas Savtšenko Lušniki staadionil toimunud Putini kihutuskõnele, kus lõi kaasa ka Pljušenko.