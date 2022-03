Soomlasest jäähoki olümpiavõitja viitas, et paljud mängijad on KHLis vangis

Jussi Nukari via www.imago-images.de/Scanpix

Foto: Jussi Nukari via www.imago-images.de/Scanpix

Soome jäähokikoondise väravavaht Frans Tuohimaa viitas, et paljudel välismängijatel on pärast Venemaa sõja algust Ukrainas raske lahkuda KHLi hokiliigast, sest nad on teatud puhkudel keerukate lepingute pantvangid.