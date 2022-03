Eestiski mänginud Ukraina korvpallurit ei võetud sõtta, sest on liiga pikk

Hooajal 2012/13 põgusalt ka Valga korvpalliklubisse kuulunud Adediran kuulutas, et panustab vabatahtlikuna Ukraina kaitsmisesse, kuid rindele teda kummalisel kombel ei saadeta. «Sõdima mind ei lasta, olen kaevikute jaoks liiga pikk. Ma väga tahtsin, abikaasa oli sellele vastu. Järjekord sõjaväkke pääsemiseks on pikk ja paljud saavad eitava vastuse,» rääkis 203 cm pikkune Adediran Ukraina väljaandele Sport.

«Minu olukord on lihtne. Täiskasvanuna pean esmalt on pere kaitsma. Kõik peaksid nii tegema. Kui mind võitlema ei lubata, siis ei tohi ka koju peitu minna. Ma ei saa neid relv käes aidata, sest öeldi, et ma pole veel valmis ja ei oma väljaõpet. Seega olengi valmis vabatahtlikuna tegutsema,» lisas mees.

39-aastane Adediran on karjääri jooksul mänginud Eestis, Ukrainas, Lätis ja ka Gruusias. Tema ema on venelanna ja isa nigeerlane ning tema emakeeleks on vene keel. Seega pole imestada, et viimased aastad ongi ta elanud Ukrainas ning mänginud kohalikus liigas.