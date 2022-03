Tihe mängunädal toob meistriliigas kaks põnevat vastasseisu

Pühapäeva õhtuks on kõigil klubidel peetud 11 kohtumist, hetkeseis liigatabelis on järgmine: Põlva Serviti 19, Viljandi HC 17, HC Tallinn kümme, SK Tapa viis, Raasiku/Mistra neli ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üks punkt. Serviti ja Kehra on teistest ühe kohtumise rohkem mänginud.

Bo Østergaard: peame tabavusprotsenti parandama

HC Tallinn ja Viljandi HC on tänavu kohtunud vaid kahel korral, nüüd mängitakse nelja päeva sees nii Kalevi spordihallis kui ka Viljandis. Esimeses liigamängus olid mulgid võõrsil 31:26 paremad ja viimati ehk karikavõistluste poolfinaalis alistati pealinlased Kehras 29:19.

«Me pole pärast jõule Viljandiga mänginud ja nad on heas hoos, aga keskendume peamiselt oma tegemistele. Eelmise nädala Serviti-mängust peame tugevalt parandama visete tabavusprotsenti. Me pole värava ees piisavalt teravad, aga ma oleks rohkem mures, kui me ei looks võimalusi,» sõnas HC Tallinna peatreener Bo Østergaard.

«Serviti ja Viljandi on pikalt kokku mänginud tiimid ja teevad palju asju platsil automaatselt. Meie tõime viis uut mängijat ja uue peatreeneri, seega vajame aega. Olen kindel, et kui leiame stabiilsuse, siis suudame mõlemaga võrdselt mängida,» kinnitas kogenud taanlane.

«Liigahooajast on veel pool mängimata ja hetkel peame kindlustama kolmandat kohta ja taganttulijaid mitte lähemale laskma. Ja siis valmis olema ära kasutama võimaluse, kui esiduo libastub,» kommenteeris Østergaard tõsiasja, et liidrist hetkel üheksa punktiga maas ollakse.

Raasiku/Mistrat ootab kaks kohtumist lähikonkurentidega

Meistriliiganädal algab kahe kohtumisega kolmapäeval, neist ühe võõrustab liider Serviti SK Tapat. Tänavu nende vahel on aset leidnud juba kuus vastasseisu kolmes erinevas sarjas, aga sarnase tulemusega – põlvalaste kindla võiduga. Tapa väikseim kaotus on kaheksaväravaline, kui veebruaris jäädi Põlvas alla 22:30.

Teine kolmapäevane lahing peetakse Arukülas, kui kuuendat korda sel hooajal kohtuvad Raasiku/Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Seni on kehralastel kolm ja Raasikul kaks võitu. Pühapäeval sõidavad Jüri Lepa hoolealused külla Tapale, kellega kolm põnevat lahingut juba peetud – korra võitis Raasiku, korra Tapa ja korra mängiti viiki.

«Tulemas on nii-öelda meie mängud, aga eks vastased mõtlevad samamoodi. Selle nädala kohtumistest on vaja punkte noppida, ent kerge see olema ei saa. Nii Kehra kui ka Tapa on siin hiljuti väga häid esitusi teinud,» arutles Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

«Võitluses neljanda koha eest on tegu tähtsate mängudega. Loomulikult pole HC Tallinn ja pjedestaal kaugel, aga hetkel nii kõrgele pole mõtet sihtida. Kui punktivahe väheneb ja võimalus tekib, siis muidugi sekkuksime meelsasti ka medaliheitlusse,» lisas Lepp.