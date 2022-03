Valgevene laskesuusastaarile tehti selgeks, miks nad koos venelastega spordimaailmast isoleeritakse

«Kogu Ukrainas toimuva valguses on raske midagi head leida. Olen mures, aga usun, et sõda lõppeb peagi ja saabub rahu. Kahjuks on juba praegu hukkunute arv katastroofiline. Üski poliitiline eesmärk ei tohiks maksta inimelusid,» alustas 2018. aastal väga eduka karjääri lõpetanud Domratševa sotisaalmeedia postitust.

Ta jätkas: «Spordist rääkides tunnen aga, et sportlaste vastu, kes pole sõda alustanud ning on selle vastu, ollakse ebaõiglased. Nad panevad kogu oma hinge sporti ja elavad selle nimel. Sõjas on niigi palju hukkunuid, miks rikkuda veel rohkemate inimeste elu?

Täiesti naiivne on arvata, et Valgevene ja Venemaa sportlaste eemaldamine võistlustelt aitab lahendada sõjalist konflikti. Minu arvates see vaid lõhestab rahvad.»

Neljakordsele olümpiavõitja sõnutsi ei tohiks inidiviidid, nende hulgas ka sportlased, vastutada riigipeade tegude eest. «Tahaksin näha karistusi neile, kes on reaalselt millegi vastu eksinud,» lisas Domratševa.

Selline sõnavõtt oli aga vastumeelne Lesserile, kes sõja algusest peale Ukrainat tuliselt toetanud. «Aitäh, Darja. Mis oleks siis sinu arvates lahendus? Et Venemaa ja Valgevene sportlased võistleksid nagu midagi poleks juhtunud? Või neutraalse lipu all?» küsis ta.

«Praegu käib Venemaa algatatud sõda! Venemaa lipu ja värvide keelamine oleks kõige pisem sanktsioon. Mis sa sellest arvad?» lisas Lesser karmimalt.

Vastust, vähemalt avalikku Instagrami kommentaariumis, sellele ei tulnud.