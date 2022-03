Tänakut ja Hyundaid ootab kolme nädala pärast ees karm väljakutse

Juba hooaja eel oli teada, et Hyundai jäi hübriidauto arendamisega konkurentidest maha. Ainsana on suutnud kahelt esimeselt etapilt positiivset kaasa võtta Thierry Neuville, kel Monte Carlo ja Rootsiga kaukas 32 punkti. Oliver Solbergi saldo on kaheksa, Ott Tänakul viis silma.

Tagantjärele selgus, et jaanuari lõpus toimunud esimeseks etapiks sai Hyundai üldse napilt kolm autot rivvi. Testimisele vajutas pitseri Neuville'i avarii detsembri alguses. Nõnda pole ka asfaldil üleliia palju kilomeetreid kogutud.

«Asfalt on kindlasti meie nõrk koht. Meil pole võimalik eriti autot arendada, sest vastavalt reeglitele on kõigile põhimõtteliselt ette nähtud vaid üks testipäev,» vahendas wrc.com Tänakut. «Peame need kolm päeva ära kasutama ja kasu lõikama. Mehed pingutavad töökojas kõvasti. Ja nagu olen varemgi öelnud: näen selles autos suur potentsiaali.»

Eestlase viimastele sõnadele andis veidi tõestust Rootsi ralli. Tänak võitles seal õnnetu hübriidmure tekkimiseni esikoha eest, Neuville oli lõpuks teine.

«Tean, et kogu tiim töötab auto asfaldil paremaks saamise nimel täiega. Me pole küll soovitud kohas, aga usun, et jõuame selleni ja oleme konkurentsivõimelised,» sõnas Neuville. «Rootsi oli hea, eriti reede. Teisel-kolmandal päeval oli veidi probleeme auto tasakaalu leidmisega, ent vähemalt õnnestus võistkonnale punktid koju tuua.»

Kahe etapi järel hoiab liidrikohta Kalle Rovanperä (Toyota) 46 punktiga. Neuville on teine (32). Täishooaega kaasa tegevatest pilootidest leiab üllatuslikult kolmandalt kohalt Gus Greensmithi (20), Tänak on 11. (5).