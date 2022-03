Tippsportlaste südameprobleemide kasvu võib põhjustada koroonaviirus

Paljudel spordifännidel on endiselt meeles kaadrid mullusest Taani ja Soome jalgpalli EMi kohtumisest, kui Christian Eriksen väljakul kokku kukkus ja teda seal tükk aega elustati. Pärast seda juhtumit on spordimaailm elanud üle veel mitu šokeerivat hetke, neist viimase alles ülemöödunud nädalal, kui Itaalia jalgrattur Sonny Colbrelli Kataloonia velotuuri esimese etapi järel kokku kukkus ja elustamist vajas. Kas tippsportlaste seas on südameprobleemid tõesti saanud tavapärasemaks?