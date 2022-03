TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Pärnul õnnestub kodusaalis Tartule vastu astuda või saab taaralinlaste jõudemonstratsioon uue peatüki?

Enne mängu:

Avakohtumises võttis kindla 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) võidu Tartu meeskond. Tiitlitrofee tõstab pea kohale võistkond, kes võidab esimesena neli mängu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg rääkis pärast kohtumist, et suuri etteheiteid tal oma meestele pole ja usub, et Pärnul on siiski veel üht-teist varuks. «Teatud hetkedel teatud mängijad – ja ma arvan, et nad saavad ise aru, kes – ei teinud võib-olla oma parimat mängu või mingitel hetkedel kõige paremaid otsuseid, aga õnneks oli seda sisu ja tihedust kogu meeskonnas nii palju, et nendel hetkedel teised mehed tulid ja aitasid välja. Ja üldiselt oli kogu mäng ilusasti kontrolli all,» juhendaja peatreener.

Ta loodab, et seerias tulebki neli ühepoolset mängu. «Mina loodan küll nii. Meie igapäevase tegevuse eesmärk on, et me mängime head ja kvaliteetset võrkpalli ja see meil õnnestus. Aga teades Avo Keelt (Pärnu peatreener – toim.), siis käike, mida välja käia, on tal omajagu. Mina sain väga rahulikult laveerida ega pidanud siin nuputama hakkama. Aga seerias tuleb hetki, kus ka meil võib tulla nõrkusi ja kindlasti on Pärnu võimeline seda ära kasutama,» lisas Rikberg.