Väliskorvpallurid tahavad Venemaalt vabaks pääseda, mõnigi klubi aga kohtleb neid kui pantvange

Teema võttis luubi alla portaal BasketNews. Venemaa klubid on kõigist eurosarjadest eemaldatud, kuid tehnilises plaanis pole korvpalluritel võimalik kohaldada vääramatu jõu (force majeure) klauslit, mis lõpetaks nende lepingud automaatselt. Venemaa klubid jätkavad mängimist VTB Ühisliigas. Lisaks ütleb Venemaa, et Ukrainas pole sõda, vaid seal toimub «sõjaline erioperatsioon».

Mitmed välismängijad on viimastel nädalatel näinud kõvasti vaeva, et saada Venemaa klubidelt ühe tähtsa dokumendi. Seda nimetatakse vabastuskirjaks (ingl k letter of clearance), mis lubab liikuda mõnda teise klubisse. Kui korvpalliarbitraaž (BAT) otsustaks, et tegemist oleks vääramatu jõu olukorraga, seoks see paljude tippmängijate käed lahti.