Omal ajal Venemaa koondises kirgi kütnud olümpiavõitja lõpetas teist korda karjääri

See on teine kord, mil Dementjev karjääri lõpetamisest teatab. Esimest korda tegi ta seda 2009. aastal, kui jäi Tour de Skil vahele EPO tarvitamisega. Dementjev ei palunud isegi enda B-proovi kontrollida, vaid teatas kohe karjääri lõpetamisest.

«Ma ei ole Ustjugovi valikuga nõus. Ta on seotud sportlasega, kes sai dopingu pärast karistada. Aga Sergei ei pane seda tähele või siis ei taha panna. Lisaks on väga kummaline, et palju võitnud sportlane reklaamib oma kolleegi,» lausus Välbe aastate eest.