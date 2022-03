Venemaa tippklubis jätkanud ja sõja kohta vaikinud Ukraina jalgpallilegend kaotas aukodaniku tiitli

Tõmoštšuk jätkab hoolimata Venemaa rünnakust Ukrainale töötamist Venemaa tippklubis Peterburi Zenitis, kus ta on abitreeneri rollis. Seetõttu on ta kodumaal saanud karmi hukkamõistmise.

Nüüd andis Lutski linnanõukogu teada, et Tõmoštšukilt võeti ära linna aukodaniku tiitel. Nimelt on Ukraina koondise rekordinernatsionaal (144 mängu) pärit just Lutskist.