Sponsorid jätsid Moskva CSKAga liitunud rootslase maha

«On selge, et selle otsuse ajastus on üllatav. Pean Jonasega rääkima ja mõistma, millised on tema mõtted. Korvpalliliidu seisukoht on selge. Oleme kogunud raha, mõistnud Venemaa invasiooni hukka ja toetanud FIBA otsust. Aga me ei ole seotud oma mängijate lepingutega. Peame rääkima, mis see tähendab meie ja Jonase tuleviku jaoks,» rääkis Joulamo Aftonbladetile.