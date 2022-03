F1 väisab järgmisel aastal tõelist meelelahutuse mekat

Ringrada ise on 6,1 km pikk ning tippkiirused peaksid antud rajal kerkima suisa 340 km/h. Võidusõidu pikkuseks hinnatakse 50 ringi ning selle jooksul tuleb läbida 14 kurvi, mille sees on ka üks ainus šikaan.

F1 tegevjuht Stefano Domenicali jaoks on tegemist imelise hetkega nende spordi jaoks. «See märgib imelist fakti, et meie spordiala on muutunud USA-s väga populaarseks. Las Vegas on tuntud enda külalislahkuse ja meelelahutuse poolest. Pole paremat paika korraldada F1-etappi ja me ei suuda järgmist aastat ära oodata,» lausus Domenicali.