Ukraina kaitseks relva haaranud sporditäht lahkub rindelt

Valitsev raskekaalu poksi maailmameister ja kunagine olümpiavõitja Ussõk pidi rindelt lahkuma, kuna peab valmistuma korduskohtumiseks Anthony Joshuaga. Ta andis Tšehhis sellel teemal ka pressikonverentsi ning kinnitas, et paljud ukrainlased toetasid teda antud valikul.

«Mulle jääb igavekseks meelde, kuidas lapsed jooksid keldritesse, kui nad kuulsid väljas karmi sireeni. Ma ei soovi sellist kogemust mitte kellelegi. Isegi mitte enda suurimale vaenlasele,» lausus Ussõk.

Ukrainas pole meestel vanuses 18-60 lubatud eriloata riigist lahkuda. Ussõk võis siiski kodumaalt mõneks ajaks minema minna, kuna tal on kolm alaealist last. See on üheks kriteeriumiks, mille korral lubatakse inimesel vabalt riigist lahkuda.

«Mu sõbrad ütlesid, et peaksin ikkagi poksiga jätkama. Nõnda saame Ukraina lippu veelgi kõrgemalt lehvitada ja rääkida maailmas, kuidas meie kodumaal hetkel reaalselt asjad on. Minust oleks nõnda Ukrainale veelgi rohkem kasu,» lisas Ussõk.

Ukraina poksitäht on pehmelt öeldes kurb, et leidub inimesi, kes toetavad sõdimist ja leiavad, et Vladimir Putini käsud on õiged. Nende hulka kuulub ka Venemaa poksija Aleksandr Povetkin.

«Kristlasena on mulle õpetatud, et inimest ei tohi kaane järgi hinnata ja kedagi ei mõisteta arvamuste põhjal hukka. Samas, inimesed, kes toetavad sõda on lihtsalt mentaalselt haiged. Neid inimesi ei saa kuidagi teisiti nimetada,» leidis Ussõk, kellelt uuriti ka, mida ta ütleks Putinile, kui tal oleks selleks võimalus.

«Midagi! Mul pole sellisele inimesele mitte midagi öelda,» lõpetas ukrainlane.