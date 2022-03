PSG president Superliigast: süütud inimesed surevad Ukrainas, aga meie vaidleme siin sellistel teemadel?

Üheks peamiseks Superliiga vedajaks on Madridi Reali president Florentino Perez, kes proovis läinud kuul enda paati meelitada ka Pariisi Saint-Germaini tegevjuhti Nasser Al-Khelaifit. Prantsusmaa tippklubi oli Euroopas üks vähestest, kes kohe selle idee maha kandis. Olukord pole ka muutunud täna.

«Ma lausa vihkan öelda väljendit «Superliiga». See tegelikult on kolme klubi ettevõtmine ning neil pole reaalselt võimalust enda plaani ellu viia. Ma ei saa üldse aru, miks me peaksime antud teemal jalgpalliklubi presidentidega vestlema. Süütud inimesed surevad Ukrainas ja neil pole kohta, kus magada, aga meie räägime siin sellistel teemadel?» lausus Al-Khelaifi BBC-le.