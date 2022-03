Venemaa pommid võtsid Ukraina olümpiasportlase isa elu

Potšartjovi vanemad elavad endiselt Harkivi linnas, mis on Venemaa vägede poolt väga tõsiselt pommitatud. Seal elavad endiselt Ukraina parima sulgpalluri ema ja vanaema. «Nii raske on seda kõike vaadata. Venemaa väed hävitavad Harkivi linna ning saab loota ainult meie sõdurite peale, kes inimesi kaitsevad. Eriti raske on kõike vaadata, kuna pommirünnakutes hukkus mu isa. Ta tapeti Venemaa vägede poolt,» lausus 28-aastane sportlane The Sunile.