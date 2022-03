Norra suusatajad venelaste naasmisest: enne tuleb vabandada ja end sõjast distantseerida

Väga palju on venelaste kohta küsitud tippspordiga lõpparve teinud Therese Johaugilt. Aastaid suusakuninganna tiitlit hoidnud Johaug loodab, et esmalt lõppeb see hullus Ukrainas ära.

«Kõige olulisem on, et sõda peab lõppema. See on ilmselge,» lausus Johaug Norra rahvusringhäälingule. «Hetkel pole midagi kindlat ja ei ole teada, milliseid otsuseid võetakse Venemaal vastu. Väga palju peab paremaks muutuma, et nende sportlased saaksid taas võistelda.»

Hetkel on rahvusvaheline suusaliit kehtestanud Venemaa sportlastele keelu osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel kuni septembrini. Pärast seda koguneb üldkoosolek, kus vaadatakse otsa hetkeolukorrale ja seejärel langetatakse järgmised otsused.

Venemaa sportlastele ei tule kasuks ka Vladimir Putini propaganda üritustel osalemine. Sellega paistis eriti silma suusataja Aleksandr Bolšunov, kes uhkelt enda olümpiamedaleid Krimmi kaheksandal annekteerimise aastapäeval esitles.

Johaugi sõnul peavad sportlased esmalt vabandama, et üldse võistelda saada. «See on selge, et nad peavad vabandama ja end sõjast distantseerima. See pole lihtsalt õige, mida nad teevad. Mul on ka praegu silme ees, kuidas nad seal Putini propaganda üritusel osalevad,» jätkas Johaug.

«Olin šokeeritud, aga samas ei olnud ka. Tundsin lihtsalt... Ma hoian nendest asjadest väga kaugele ja ei oska isegi mitte suhestuda säärase olukorraga.»