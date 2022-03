Moskva CSKAga liitunud Rootsi tähtmängija visati koondisest välja

Rootsis läks spordielu pärast Jerebko lepingu avalikustamist kihama ning kokku tuli ka kohaliku korvpalliliidu nõukogu. Värskes pressiteates avaldati, et Jerebko on tänasest Rootsi koondisest välja heidetud.

Rootsi korvpalliliidu peasekretäri Frederik Joulamo sõnul ei käi Jerebko käitumine kokku nende väärtustega ning seetõttu ka säärane otsus langetati. «Oleme Jonasega seda olukorda arutanud ning talle ka mõista andnud, et ei pea säärast käiku õigeks. Meie poleks sellises olukorras, kus Venemaa on sõjaline agressor Ukrainas, nende korvpalliklubidega liitunud,» lausus Joulamo.

Lisaks sellele andsid joogifirmad Vitamin Well ja Nocco teada, et on sportlasega koostöö lõpetanud.