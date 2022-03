Valitsev Eesti meister pikendas põhimehega lepingut

Eesti A-koondise väravavaht on FCI Levadia eest mänginud 41 kohtumist ja hoidnud 16 kohtumist värava tühjana. Vallner on tulnud rohesärkides 2021. aastal Eesti meistriks, Eesti karikavõitjaks ja 2022. aasta alguses Eesti Superkarika võitjaks. Eesti A-koondise eest on Karl Andrel debüüt veel tegemata, seisab FCI Levadia kodulehel.

Karl Andre Vallner: «Mul on hea meel pikendada Eesti parima klubiga lepingut. Eelmine aasta näitas, et oleme meeskonnana õigel teel ning samamoodi jätkates suudame ka edaspidi omale seatud eesmärke täita. Mul on hea meel Levadia usalduse üle ja üritan anda endast kõik, et ka edaspidi tiitlid koju tuua.»