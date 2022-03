Purunematu Janek Õiglane on valmis ülitihedas kümnevõistluse sisekonkurentsis kaarte segama

Aprilli lõpus 28. sünnipäeva tähistava dekatleedi viimaseid hooaegu on varjutanud vigastused. Mullu suvel startis ta Eesti meistrivõistlustel pöiavalu kiuste, et hambad ristis Tokyo olümpiapilet hankida. See ei õnnestunud. Ent asjaolusid arvestades – hiljem selgus, et Õiglane võistles luumurruga – oli 8055 punkti ja teine koht väga korralik tulemus.