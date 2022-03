Ferrari boss hoolealuse võimsast hooaja algusest: ta võib võita MM-tiitli

Leclerc võitis hooaja esimese etapi Bahrainis, kuid pidi möödunud nädalavahetusel Saudi Araabias tunnistama Red Bulli piloodi Max Verstappeni paremust. Tõsi, valitsev maailmameister sai triumfi läbi kõva pingutuse.

Ferrari tiimipealikult Mattia Binottolt küsiti, kas Leclerc sõidab nagu keegi, kes võiks võita MM-tiitli. «Ma arvan küll,» vastas Ferrari loots Motorsportile ja jätkas: «Aga see on midagi, mida ma ootasin, kui pikendasin temaga lepingut 2024. aastani, sest tean, milleks ta on suuteline.»

«Ma arvan, et ta lihtsalt näitab, et on suuteline võitlema tiitli eest. Pole kahtlustki, et tal on talent ja võimekus olemas. Ta on väga hea võidusõitja ja oleme rõõmsad, mida ta esimeses kahes sõidus on saavutanud,» sõnas Binotto.