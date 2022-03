Rahvusvaheline jalgrattaliit pani transsoolise ratturi plaanile naiste seas konkureerida käe ette

«Meile anti UCI poolt teada, et nende reeglite järgi ei tohi Emily sellel võistlusel osaleda,» seisis Suurbritannia jalgrattaliidu teadaandes. UCI sõnul saab sportlane võistelda alles siis, kui on kindel, et ta võib rahvusvahelistel võistlustel osaleda. See protsess on hetkel käimas.