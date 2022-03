Tommi Mäkineni kohtusaaga lõppes

Soome ringkonnakohus määras neljakordsele autoralli maailmameistrile ja endisele Toyota tiimipealikule Tommi Mäkinenile jaanuaris 46 800 euro suuruse rahatrahvi, sest too vassis kolme aasta eest liiklustrahvi protokollis oma sissetulekuga.

Mäkinen ei olnud sellega rahul ja kaebas otsuse edasi. Nüüd otsustas Vaasa apellatsioonikohus, et Kesk-Soome ringkonnakothu otsus jääb jõusse. See tähendab, et Mäkinen peab trahvi ära tasuma.