Eesti jalgpallikoondis langes FIFA edetabelis Põhja-Korea taha

31. märtsi seisuga on Eestis otsesteks konkurentideks tabelis Sierra Leone (108. koht, 1173,89 punkti), Põhja-Korea (109., 1169,96), Tai (111., 1167,68) ja Namiibia (112., 1162,93).

Eesti naiskond on maailma edetabelis 108. kohal, näiteks edestatakse Läti koondist (110. koht), tabelikaaslasteks on aga Puerto Rico (107. koht) ja Dominikaani Vabariik (109. koht). Tipus on jätkuvalt USA, edestades Rootsit ja Prantsusmaad.