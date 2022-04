Bolšunovi treener: kas norrakad teavad, et nende riik on ka tsiviilelanikke pommitanud?

Sarnaselt paljudele spordialadele on ka suusatamises Venemaa koondislased rahvusvahelistest võistlustest isoleeritud. Venemaa koondise treener Borodavko ei saa aru, miks on näiteks norralased Venemaa armee käitumise peale Ukrainas vihased, kuigi on ise varasemalt korraldanud küsitavaid pommitamisi.