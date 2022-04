Meedia: Loeb ja Ogier leppisid kokku, mil jälle WRC võitlusse asuvad

Prantsusmaa ralliportaal Rallye-Magazin kirjutas, et kõik märgid viitavad sellele, et kahe kange duelli kordusetendus toimub veidi vähem kui kahe kuus pärast Portugalis.

Saksa portaal Motorsport Aktuell teatas, et Loeb ja M-Sport on väidetavalt juba kokkuleppe sõlminud, et vanameister teeb oma teise stardi Rally1-autoga just Portugalis.

Oma rolli on mänginud ka kestvusrallide MM-sarja kalendrimuutus. 25.-30. aprillini oli planeeritud etapp Kasahstanis, kuid Ukrainas toimuva sõja tõttu on logistika regiooni jõudmiseks raskendatud. Seega Kasahstani etapp tühistati ja Loebil jääb rohkem vaba aega, et valmistuda WRC-etapiks.

Portugal on hooaja esimene kruusaralli ja suurt tähtsust mängib stardijärjekord, mis annaks seni vaid ühel MM-etapil startinud meestele eelise. Lisaks saab Portugalis esmakordselt lahtise kattega teel sõitmas näha uusi Rally1-autosid.