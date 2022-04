Vene meedia: Läti parim hokiklubi võib kolida Moskvasse

KHLi klubid Helsinki Jokerit ja Riia Dinamo otsustasid käimasoleva hooaja play-offidest loobuda, kuid nende kaugem tulevik sarjas pole jätkuvalt selge. Üks võimalusi on, et Dinamo meeskond hakkab Läti asemel baseeruma Venemaa pealinnas Moskvas.

Just nõnda kirjutas Sport Expressi ajakirjanik Aleksei Ševtšenko, kelle arvates on pigem väga ebareaalse ideega. Kõige tõenäolisem on, et kahest lääneriigi klubist vabaks jäävad kohad hõivad Venemaa kõrgliigas mängivad Hantõ-Mansiiski Jugra ja Toljatti Lada.