Inimõiguste rikkumises süüdistatav jalgpalli MMi korraldaja tegi üllatava avalduse

«Mõned inimesed on teinud avaldusi, mis minu arvates olid halvasti informeeritud. Me ei tohiks vabandada oma ambitsioonide pärast seda turniiri korraldada, sest oleme jalgpalli armastav piirkond.

«Oleme jalgpallihullud, nagu on paljud teised igal pool mujal. Meil ​​on õigustatud ambitsioon esitleda oma piirkonda ülejäänud maailmale ja muuta inimeste ettekujutust sellest, kes me oleme,» ütles turniiri korraldusmeeskonna juht Hassan Al-Thawadi BBC Sportile.

Homoseksuaalsus on Kataris ebaseaduslik ja inimõigusorganisatsioon Amnesty International väitis, et naised ja LGBTIQ+ inimesed seisavad silmitsi diskrimineerimisega seaduse silmis ja ka praktilises elus.

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate on öelnud, et oleks väga kahju, kui mõned fännid tunnevad, et nad ei saa MMile tulla, sest nad on mures oma turvalisuse pärast, samas kui kapten Harry Kane ütles, et soovib täpsemalt teada, mis probleemid riigis valitsevad.