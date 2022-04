Venemaal hautakse plaani spordi päästmiseks: peame pöörduma tagasi Nõukogude süsteemi juurde!

Nimelt oli 2013. aastast riigipea abilisena tegutsev endine transpordiminister see, kes kuulutas uhkelt mikrofoni, et Venemaa spordi päästmiseks tuleb neil tagasi pöörduda Nõukogude süsteemi juurde.

«See kongress on äärmiselt oluline, et meie sporditegelased saaksid arutada sanktsioonidega meile osaks langenud probleeme. Viimase kuu sündmused on meile selgelt näidanud, et spordimaailmas puudub praegu õiglus ja ühtehoid. Niimoodi rikutakse ilmselgelt olümpiavaimu, mis keelab rangelt kõikvõimaliku diskrimineerimise,» alustas märtsi esimeste päevadeni ka Euroopa Lauatenniseliidu presidendina tegutsenud, kuid sõjaga kaasnenud surve tõttu ameti ajutiselt maha pannud Levitin oma sõnavõttu.