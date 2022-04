Vene malemängija: ma ei taha, et venelased tapaksid venelasi, aga see tundub olukorra lahendamiseks ainus võimalus

«Ainus võimalus midagi Venemaal muuta on korraldada revolutsioon,» sõnas Dubov, kes ei näe enda riigil helget tulevikku, kui praegune president Vladimir Putin peaks ametisse jääma.

«Ma ei ei taha, et venelased tapaksid venelasi, aga see tundub olukorra lahendamiseks ainus võimalus. Lihtsalt ootamise tagajärjed võivad olla veelgi halvemad. Putinit ja tema tegemisi toetab enamik venelasi, meeldigu see või mitte,» jätkas maletaja.