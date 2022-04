Jälle! Euroliiga tippklubi mängija jäi dopinguga vahele

Esimest korda tabas Milanot sel hooajal tagasilöök jaanuaris, kui selgus, et tagamängija Riccardo Moraschini andis ootamatu reidi käigus positiivse dopinguproovi. Talle määrati anaboolsete steroidide kasutamise eest aastane võistluskeeld.

Nüüd ootab ilmselt sarnane saatus ees ka Kreeka keskmängijat Dinos Mitogloud, kes andis positiivse dopinguproovi 4. märtsil toimunud kohtumises Ateena Panathinaikosega. Kui Moraschini asendamiseks sai Milano tuua mängijateturult asenduse, siis praegu seda enam teha ei saa. Nii Euroliigas kui ka Itaalia kõrgliigas on uute mängijate registreerimine keelatud.

Milano meeskonna peatreener Ettore Messina selgitas, et Itaalia tippklubi ei tolereeri kuidagi dopingu tarvitamist. Samuti kinnitas ta, et neil pole mängijate dopingu tarvitamisega midagi pistmist ning loodetavasti ei teinud mängijad seda sihilikult.

«Loodan, et Mitoglou vabandab peagi enda tegemiste pärast. Ma tunnen siiralt kaasa meie abipersonalile, kes võitlevad just dopingu tarvitamise vastu. Need inimesed teevad ööd ja päevad selle nimel tööd ning tuletavad kõiki reegleid mängijatele meelde,» lausus Messina.