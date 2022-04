Kolmekordne maailmameister tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

43-aastane Roponen kuulus Soome murdmaasuusakoondisesse koguni 21 hooaega ning ta oli viimastel aastatel väga vajalik liige just teatesõitudes. Nüüdseks on tippspordiga lõpparve tehtud ning järgmisteks ettevõtmisteks.

Suuski ta päris nurka siiski ei viska, sest plaanib mõnel korral osaleda veel Soome meistrivõistlustel koos enda tütre Idaga. «Tänaseks on selge, et rahvusvahelisel areenil mind enam võistlemas ei näe. Lubasin siiski tütrele, et võin temaga üheskoos Soome meistrivõistlustel osaleda ning seega päris lõpetanud ma pole,» lausus Roponen Soome rahvusringhäälingule.