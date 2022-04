Karjääri lõpetamisega ähvardanud Valtteri Bottas viskas fännidele vimkat

Soomlasest vormeliäss teatas sotsiaalmeedias, et tema karjäär on tänasega lõppenud ning ees ootab uus väljakutse.

«Olen viimastel aastatel õppinud, kuidas veini teha. Sellest on saanud minu jaoks nõnda suur kirg, et olen otsustanud F1-s karjääri lõpetada ja veini tegemisele keskenduda. Aitäh kõigile, kes on mind toetanud,» sõnas Bottas Instagramis.