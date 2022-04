Ukraina jalgpallikoondise peatreener: kuniks elan, me Venemaaga ei mängi

64-aastane juhendaja otsustas Venemaa sissetungist alates, et peab kodumaad kaitsma. Petrakovil olnuks võimalus sõja alguses Lääne-Ukrainasse pakku minna, ent ta otsustas jääda Kiievisse.

«Olen siit pärit ega saa lahkuda. Polnuks õige, et teised võitlevad, aga ma pistan jooksu. Teadsin kohe, et kui vastased tungivad Kiievisse, siis haaran relva ja kaitsen oma linna,» ütles Petrakov intervjuus The Guardianile.

«Mu hinges on [sõja osas] lihtsalt vihkamine. Viha nende inimeste vastu, kes meie maad vallutavad. Nad on meie linnu juba aastaid lõhkunud.»

Kuigi olukord on kehv, pole vutikoondise pealik spordimõtteid päris peast heitnud. Esialgu pidanuks Ukraina pidama sügisese MMile pääsemiseks play-off'i mänge märtsi lõpus, ent matš Šotimaaga lükati esialgu juunisse.

Aga üldine seis pole kiita. Ukrainas on praegu professionaale jalgpall keelatud kõigile meestele vanusevahemikus 18-60, enamikel neist tuleb riiki kaitsta. Petrakov on otsinud lahendusi, ent seni tulutult.

Näiteks pakkus peatreener välja, et laagri Lääne-Ukrainas, kus olukord märksa stabiilsem. Samas pelgab Petrakov, et siis võivad Venemaa väed ka seal rünnakutele asuda. Mõistagi on inimeste tervis peamine.

Piiri taga teenib praeguse seisuga leiba 11 Ukraina koondise vutimeest. Kaalutud on kogunemist ka väljaspool kodumaad. Näiteks ütles Petrakov, et nad võiks Wembley'l kohtuda mõne Londoni klubiga. Aga seegi on veel kõik teooria.

«Peame mängima, ilma praktikata läheks Šotimaa vastu väga raskeks,» ütles Petrakov, kelle sõnutsi tahetakse ideaalis pidada viis-kuus kontrollmatši.

Ajakirjanik Daniel Boffey käis lauale idee Ukraina ja Venemaa jalgpallimatšist. Petrakovil oli selles osas väga selge seiskoht.

«Kuniks elan, siis mina ei kavatse Venemaaga mängida. Ma ei taha nende tüüpidega kindlasti kätt suruda. Peame hoopis tekitama suure seina, et nad meist võimalikult kaugele jääks,» sõnas kogenud treener.