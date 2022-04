FOTO ⟩ Fourcade rebis Prantsusmaa lipu tükkideks, et venelaste tuju tõsta

Sarnaselt vennale Martin Fourcade'ile on Simoni sportlaskarjäär juba lõppenud. Ookeani taga aitas ta Prantsusmaa järelkasvu.

2009. aasta maailmameister rebis Prantsusmaa lipu tükkideks, et sellest siis Venemaa trikoloor kokku panna.

«Nägin, et MMi korraldajad eemaldasid Venemaa lipud otse treenerite ja määrdemeeste silma all. Nad oleks justkui öelnud: «See on teie süü!» Nad paistsid ärritatud, mistõttu otsustasin neid toetada,» selgitas Fourcade MatchTV-le.