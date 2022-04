Purjus peaga lapsi sõidutanud USA sporditäht pisteti pokri

40-aastase puuriluku kaasuse muudab tõsisemaks asjaolu, et ta osutas kinnipidamisel võimudele vastuolu. Lisaks tuvastas politsei, et Solo transportis joobes seisundis ka enda lapsi, millest tulenevalt esitati talle süüdistust laste väärkohtlemises.

Pärast öö kinnimajas veetmist lasti naine küll esialgu vabadusse, kuid kõnealuste süüdistuste osas tuleb tal peagi uuesti kohtupinki astuda. Kuna tegemist on käimasoleva juhtumiga, siis politsei liiga agaralt sel teemal kommentaare ei jaga.

Lähtuvalt advokaatide soovitustest on esialgu vaikimistaktika valinud ka Solo, kes siiski rõhutas enda kaitsja poolt avalikkusele saadetud e-mailis, et ta hoolib oma lastest väga ning kõnealune lugu on palju mitmetahulisem kui esmapilgul paistab.