Üks viimaseid neutraalseid uksi virutati Venemaa sportlaste ees samamoodi kinni

Meenutagem, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas neli päeva pärast Venemaa invasiooni algust, et Venemaa ja Valgevene on rikkunud olümpiarahu – sel ajal olid algamas paraolümpiamängud – ning soovitas spordialaliitudel rakendada karme sanktsioone.

Nende all peeti silmas Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelamist, kuid oma teates lisati, et kui see pole organisatsioonilistel või juriidilistel põhjustel võimalik, tuleks nad liigitada neutraalseteks atleetideks, kes ei saaks võistelda oma riigi lipu all.