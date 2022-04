Legion ja Kalju panid koduses vutiliigas püsti tõelise väravatepeo, Levadia nüpeldas Tammekat

«Meil olid mängu alguses head momendid, mida me ei lahendanud kahjuks ära. Peame need ära lööma, sest sellise meeskonna vastu liiga palju momente meil ei tule,» leidis Legioni poolkaitsja Pavel Dõmov Soccernet.ee otseülekandes.

«Legion kasutas väga hästi enda kontrarünnakuid ära ja selle pealt need kaks väravat ka tulid. Palli hoides me ise uinutasime ennast ja polnud nendeks kontrateks valmis,» leidis Kalju kaks väravat löönud Alex Matthias Tamm.

Viimase viie mänguga on ründajal ette näidata nüüd viis tabamust, mis on igati korralik näitaja. Mis aga veelgi uhkem, Tamm näib liikuvat enda kohta marulises tempos, sest mullu virutas ta Premium liigas 30 mänguga kõigest 8 väravat.

«Hoog on tõesti hea,» nentis edurivimees, kes tunnustas oma tabamuste puhul aga nii meeskonnakaaslaste kui ka abitreener Kaido Koppeli panust. «Olen Kaidoga teinud palju tööd, et olla õigel ajal õiges kohas. Vaadates ka neid väravaid, mis viie mänguga olen löönud, siis pigem on need olnud vormistamise küsimus, meeskonna hea töö pealt.»