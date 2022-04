Rannula ja Valge Pärnu meeskonna superedust: uskusime endasse!

Pärnu alistas Kalevi Tallinnas peetud avamängus 67:60 ning kodus lõi vastase teisel poolajal (see võideti 40:23) üldse maa alla. Kas enne seeria algust osati niisugust edu loota?

«Tõsi, oli raske loota, et kõik nii hästi läheb,» ütles Valge. «Loomulikult tahtsime võita, aga eelkõige läksime võitlema. See oli ainus variant, kuidas nii tugevale meeskonnale nagu Kalev vastu saada - kui meeskond püsib ühtsena, usub endasse ja võitleb kõik 40 minutit kogu hingest. Kalev laguneski ära, Jackson ei saanud ennast käima.»

Rannula tegi vähemalt näo, et temale niivõrd võimas ülekaal (eriliseks) üllatuseks polnud. «Ikka usud oma meeskonda. Valmistusime esimest mängu võitma, valmistusime teist mängu võitma. Esimese mängu võit võttis vibrat veidi vähemaks. Ning täna saime sellise publiku ees esimesel poolajal paar vaheltlõiget ja kergeid korve, see tõmbas emotsiooni käima,» rääkis peatreener.

Valge kiitis meeskonna väga hingestatud kaitsetööd. «Päris kinni me neid ei saanud, Kitsing ja Hermet panid kolmeseid,» alustas tagamees tagasihoidlikult.

No Kalev jäi ju 57 punkti peale, see on loomulik, et nad mõne korvi ikka viskavad? «Jah, jätta nad alla 60 punkti peale on hea näitaja,» nõustus Valge, kes rünnakul panustas 13 punktiga. «Esimesel veerandajal ei saanud me end käima, aga kaitse pidas väga hästi ja kokkuvõttes töötas mootor ilusti.»

Rannula kinnitas, et hoolealuste põhiülesanne oli võtta kinni Kalevi põhimängujuht Donovan Jackson. «Päris maha me teda ei võtnud...» alustas Rannula. Oot-oot, esimesel poolajal oli Jacksoni kasulikkuse indeks -8 ning lõpuks viskas ta küll 7 punkti, aga neist üks oli hull kolmene ning ta suutis visata ainult kaks loogilist korvi. Samuti ei suutnud ta Kalevi rünnakutele sobivat rütmi anda. «Jah, võib öelda, et tema vastu tegime hea töö, tema kaudu Kalevi asjad käisid ja põhimõtteliselt saime ta kinni,» noogutas loots.

«Arutlesime, et individuaalses plaanis me kalevlastele suurt alla ei tohiks jääda. Lauas jäime teist mängu järjest peale, see oli tähtis tegur. Pallikaotuste arvu hoidsime mõlemas mängus kontrolli all - sellega ei andnud me vastastele kergeid korve, ühtlasi kontrollisime mängurütmi. Kolmandal veerandil suutsime Kalevi hoida kuue punkti peal ja sellega saime vahe sisse,» lisas Rannula.

Valge kiitis 18 punkti ja 6 korvisöötu kogunud mängujuhti Alterique Gilbert'i: «Ta on vend, kellele saame palli anda. Ta on nii osav, et midagi ikka välja võlub. Eriti teisel poolajal tõmbas ta ilusti mängu käima. Ja Kalev ei leidnudki järgmist käiku, mida nad lootsid, et ühel hetkel tuleb.»

Rannula õhkas: «Sellist publikut nägin viimati... No eurosarjas oli. Siin oli superfiiling, astud 20 minutit enne algust saali ja see on juba mõnusalt rahvast täis.

Võit Eesti tippklubi vastu on sümboolne, aga see oli ikkagi veerandfinaal. Uuel nädalal hakkame valmistuma poolfinaaliks.»