Karm kriitika F1-tiimi suunas: te põletate raha ning edulootus on null!

Stroll ostis meeskonna 2018. aastal ja kuigi algus oli paljulubav, siis tänavune hooaeg on seni möödunud üle kivide ja kändude. Pikki aastaid tagasi sama tiimi juhtinud Kolles süüdistab selles just Strolli.

«See ei tööta enam. Sul on tiimi omanik, kes arvab, et ta on tiimipealik, teab kõike paremini ja arvab, et peab kogu jõust poega ette upitama,» alustas Kolles SPORT1-le antud intervjuud. Nimelt sõidab meeskonnas Strolli poeg Lance.

«Minu jaoks on see täiesti vale lähenemine. Kala mädaneb alati peast. Ma näen, et see võidusõidutiim ei lähe kuskile. Kuni härra [Martin] Whitmarsh püsib pealikuna ja härra Stroll ei mõista, et ta peaks kodus püsima ja andma vaid eelarvelisi juhiseid ning laskma inimestel, kes asju oskavad, tööd teha, siis see ei tööta,» oli endine tiimipealik kriitiline.

Seetõttu lahkus meeskonnast ka pikaaegne boss Otmar Szafnauer, kes tõigi ühe lahkumispõhjusena välja Strolli tiheda sekkumise. Kolles süüdistas meeskonda lausa raha põletamises.

«On palju investoreid, kes on proovinud mulle öelda, et mõistavad, kuidas äri töötab. Olen neile öelnud, et see on võimalik, aga F1 on natuke teistsugune. Ütlesin neile, et kui sa võtad miljoni ükskõik mis valuutas ja viskad selle tulle, siis see raha põleb ära sama kiiresti kui F1-s, kui sa ei tea, mida teed. Ja see toimub hetkel Aston Martiniga,» jätkas ta.