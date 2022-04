Venelased röövisid Ukraina tapetud meistersportlase 12-aastase tütre

Jevgeni Obedinski on Ukraina veepalli meister ja rahvuskoondise endine kapten, kuid tema hukkus Mariupoli pommitamises. Nüüd on tema 12-aastane tütar Kira sattunud okuppantide kätte.

«Kira on Donetskis. Ta küüditati sinna koos teiste inimestega, kellega ta varjus. On informatsiooni, et venelased võtsid kõikide Kira lähedastelt võeti dokumendid. Neile lubati uusi Venemaa dokumente, millega nad tulevikus saadetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile,» vahendas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kirilenko ühismeedias.